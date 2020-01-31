شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: تركيا لم تحترم تعهداتها في برلين حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الخارجية الفرنسية قالت إن تركيا لم تحترم تعهداتها في برلين حول ليبيا.

وكانت الخارجية الفرنسية دعت إلى التنفيذ السريع لمقررات برلين بخصوص الأزمة الليبية.

وأثنى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على نتائج مؤتمر برلين الذى شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، وقال جوتيريش، فى تدوينه، الاثنين، "كان العالم يواجه خطر تصعيد إقليمى حقيقى فى ليبيا وتم تجنب هذا الخطر فى برلين.. جميع المشاركين ملتزمون بالامتناع عن التدخل فى ليبيا.. يجب الالتزام بهذا وكذلك الدعوة لإسكات البنادق".

Advertisements

كان مؤتمر برلين قد أعلن عن تشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول ليبيا، كما أعلن أن المشاركين يتعهدون بعدم التدخل فى النزاع الليبى، والوضع فى ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، وليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.