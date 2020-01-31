شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية محلية: غارة أمريكية استهدفت زعيم القاعدة قاسم الريمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مصادر يمنية محلية تتحدث عن غارة أمريكية استهدفت زعيم القاعدة قاسم الريمى. Advertisements وكانت عملية أمريكية منظمة، تمت باستخدام الطائرات، مستهدفةً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وعدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر يمنية محلية: غارة أمريكية استهدفت زعيم القاعدة قاسم الريمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.