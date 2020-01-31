شكرا لقرائتكم خبر عن إنزال علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، نبأ إنزال علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكان المئات من مؤيدى بريكست تظاهروا أمام البرلمان البريطانى، اليوم الجمعة تحت شعار " باى باى" الاتحاد الأوروبى، ونشرت شبكة رويترز للأنباء صورا توضح المتظاهرون وهم يحملون شعارات مرحبة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى منتصف الليل أو فى الساعة 2300 بتوقيت المملكة المتحدة اليوم بعد قرابة نصف قرن من التعاون الوثيق مع التكتل الأوروبى فيما يمثل نصرا للمتشائمين تجاه الوحدة الأوروبية وضربة قوية للتكامل الأوروبى الذى أعقب الحرب العالمية الثانية.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين فى مؤتمر صحفى فى بروكسل قبيل انسحاب بريطانيا "علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن فى العزلة الرائعة بل فى اتحادنا الفريد".

ومضت تقول "التحديات التى تواجهها أوروبا والفرص التى تستطيع أن تقتنصها لم تتغير بسبب بريكست" مضيفة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يركز على أن يأخذ زمام المبادرة عالميا فى مجالات التصدى لتغير المناخ والثورة الرقمية والهجرة.