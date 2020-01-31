وفاة محتجز بقسم شرطة الصف.. والتقرير الطبي: أزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لفظ محتجز بقسم شرطة الصف جنوب الجيزة، أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بوعكة صحية. تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة إشارة من مستشفى الصف المركزي بوصول متهم على ذمة إحدى القضايا جثة هامدة. التقرير المبدئي لمفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة إصابته بأحد أمراض الصدر. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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