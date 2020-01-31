"حماية المستهلك" يضبط مصنعًا غير مرخص لعصائر البودرة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 44 ألف كيس عصير بودرة بوزن حوالي 892 كيلوجرام بودة عصير تام الإنتاج بالإضافة إلى كمية كبيرة من الخامات الخاصة بالإنتاج والتشغيل (25 كيلوجرام ملح ستريد لا مائي – 10 كجرامات مكسبات طعم – رول اكياس تعبئة نحو 3 كيلوجرام مدون عليه علامات تجارية مقلدة لشركات كبيرة).

وأوضح الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس الجهاز، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم ضبط 30 كرتونة فارغة للتعبئة، تحمل علامات تجارية لشركات معروفة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأكد عبدالمعطي أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين، والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، لافتًا إلى أنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.