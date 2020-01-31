أحمد عكاشة: نصف أطفال المدارس يتعرضون للتنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استضاف جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" للدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.

وقال عكاشة، إن مصطلح التنمر ظهر حديثًا، موضحًا أن نصف أطفال المدارس يتعرضون للعنف والتنمر، وفقًا للإحصائيات العالمية.

Advertisements

وأضاف عكاشة، أن واحد من كل 3 أطفال يتعرضون للتنمر على مستوى العالم، وأوروبا هي الأكثر عرضة للظاهرة، حيث تحتل بريطانيا المركز الأول بمعدل 27%، بينما تصل نسبة التنمر في أمريكا إلى 10% من أطفال المدارس، موضحًا أن التنمر سلوك عدواني متكرر الإضرار بشخص آخر عمدًا إما جسديًا أو نفسيًا.

وأشار إلى أن 25% من أطفال بريطانيا من الذين يتعرضون للتنمر، ينتحرون نتيجة لذلك، موضحًا أنه لا توجد إحصائية في مصر توضح نسب تعرض الأطفال للتنمر.​