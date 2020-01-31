"الوطنية للقضاء على الختان" تعلق على مصرع طفلة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، تجديد رفضها لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المحرمة محليًا ودوليًا، مؤكدة دعمها للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة ضحية الختان بأسيوط.

وقالت اللجنة في أول تعليق لها على الواقعة اليوم الجمعة، إنها بذلت جهودًا حثيثة لمواجهة الظاهرة بقوة وحزم، والتي تتم في حق أطفال أبرياء على مدار عقود متواصلة.

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وأضافت اللجنة، أن الدولة المصرية في مايو 2019 شكلت "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتكون أول لجنة وطنية تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.

وبحسب البيان، فأن اللجنة تعمل على تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من الختان، الذي يودي بحقهن في الحياة، وفي بعض الأحيان يودي بحياتهن.

وأضافت اللجنة، أنها نظمت عدة فعاليات للقضاء على الظاهرة، منها حملة "أحميها من الختان" لطرق الأبواب في 26 محافظة، استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن، في 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، وسبق تنفيذ حملة طرق الأبواب برنامج تدريبي وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بجميع المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الواعظات وراهبات الكنائس الثلاث بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات التي سيتم استهدافها.