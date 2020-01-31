مصر | وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي محتجز بمركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، إثر تعرضه لأزمة صحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بوفاة محتجز على ذمة أحد القضايا بمركز شرطة الصف، إثر تعرضه لأزمة صحية، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.