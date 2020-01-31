مصر | كشف سبب تصاعد أدخنة كثيفة بالحي الـ11 في الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف سبب تصاعد أدخنة كثيفة بالحي الـ11 في الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات زراعية بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بالحي الـ11، بمدينة الشيخ زايد.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المخبز الآلي ومحطة تابعة لإحدى شبكات المحمول، وأخطر مدير أمن الجيزة وتم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.