مصر | الجمعة الحزينة.. الموت يخطف 3 صحفيين ومدير أوراسكوم في 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة الحزينة.. الموت يخطف 3 صحفيين ومدير أوراسكوم في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زكية هداية

يوم حزين على الصحافة المصرية بعد أن استيقظ الجميع صباح اليوم الجمعة، على واقع حادث مؤسف هز قلوبهم وأودى بحياة ٣ صحفيين وهم "وأحمد منسى وأحمد منير".

كان الصحفيون في طريقهم إلى الإسكندرية، وتعرضوا لحادث تصادم مروع وتم نقل جثثهم على الفور لمستشفى العلمين، وتم استخراج تصاريح الدفن عقب وصول أسرهم.

الفاجعة الثانية كانت مصرع "خالد بشارة" الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إثر حادث تصادم، على الطريق الدائرى المتجه لميدان الرماية في محافظة الجيزة، حيث اصطدامت سيارته بسور حديدي على الطريق.

على الفور تم توجيه سيارة الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث لسرعة إنقاذ المتواجدين في الحادث ورفع سيارة المتوفى خالد بشارة.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري وتوفي قائدها في الحال.

