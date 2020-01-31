أخبار مصر | وزير النقل لـ"الخليج 365": قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات "مؤجل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل لـ"الخليج 365": قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات "مؤجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية.

وقال الوزير في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن قرار الزيادة مؤجل وحال طرحه سيكون ذلك بعد حوار مع الركاب، مؤكدا على اهتمامهم الحالي بتطوير منظومة السكة الحديد والارتقاء بها، وأن أي زيادة لن تتم إلا بعد وصول الجرارات وعربات القطارات الجديدة.