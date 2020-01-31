أخبار مصر | "المحطات التبادلية الخمسة".. مفتاح خطة تكامل خطوط المترو حتى 2050 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحطات التبادلية الخمسة".. مفتاح خطة تكامل خطوط المترو حتى 2050 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطي وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الربط السككي والجر الكهربائي مثل خطوط مترو الانفاق في المحافظات، حيث تقوم الهيئة القومية للانفاق، بابرام تعاقدات المشروعات المختلفة بهدف تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر لما له من مميزات، فهي سريعة وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وتهدف المشروعات المستقبلية للقومية للانفاق لتلبية إحتياجات النقل حتي عام 2050 عن طريق استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى بتنفيذ عدد 6 خطـــوط متـــرو انفاق، نتج عنها وجود 5 محطات تبادلية تساعد في الاستمرار في تطوير منظومة النقل الحالية من خلال تطور الخطين الأول والثاني لمتــرو أنفــاق القــاهرة الكبري.

وفيما يلي تقدم الخليج 365 معلومات عن محطات المترو التبادلية الخمسة للربط بين الخطوط المختلفة:

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المحطة التبادلية بالسلام، لربط المرحلة الرابعة من الخط الثالث مع موقف العاشر من رمضان.

المحطة التبادلية بمدينة قليوب، لربط المرحلة الأولى من الخط الثاني مع وسائل نقل الوجه البحري.

المحطة التبادلية لمحور روض الفرج، لربط المرحلة الثالثة من الخط الثالث مع محور روض الفرج.

المحطة التبادلية بمحافظة السادس من أكتوبر، لربط المرحلة الأولى من الخط الرابع مع الترام السريع لمدينة السادس من أكتوبر.

المحطة التبادلية بالمنيب، لربط المرحلة الخامسة من الخط الثاني مع وسائل نقل الوجه القبلي.