أخبار مصر | تأكيدا لما نشرته الخليج 365.. السكك الحديدية تنفي زيادة أسعار القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لما نشرته الخليج 365.. السكك الحديدية تنفي زيادة أسعار القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما جاء ببعض المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا بشأن زيادة أجور السفر بالقطارات المكيفة بواقع 10٪.

وأكدت الهيئة في بيانها عدم وجود نية لديها لزيادة أجور السفر في الوقت الحالي، مهيبة بالصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

Advertisements

وكان قد نفى المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما أثير حول وجود زيادة في أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الخبر عار تماما عن الصحة، وأنهم يقومون حاليا بتطوير منظومة السكة الحديد والارتقاء بها.

وكان قد انتشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يفيد بإقرار زيادة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد بنسبة 10%، وذلك بدءا من يوم 1 فبراير 2020، وهو ما نفاه رسلان في تصريحاته إلى الخليج 365.