أخبار مصر | عاجل.. السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات 10%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات 10% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما أثير حول وجود زيادة في أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الخبر عار تماما عن الصحة، وأنهم يقومون حاليا بتطوير منظومة السكة الحديد والارتقاء بها.

وكان قد انتشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يفيد بإقرار زيادة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد بنسبة 10%، وذلك بدءا من يوم 1 فبراير 2020، وهو ما نفاه رسلان في تصريحاته إلى الخليج 365.