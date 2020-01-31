شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج» تنفي إصابة سائق قادم من الرياض بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإخبارية من احتجاز مواطن من محافظة قنا قادم من السعودية بالحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى لإصابته بفيروس «كورونا».

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج- في بيان صحفى اليوم- أن المواطن أ. ح من مركز دشنا بمحافظة قنا، ويبلغ من العمر 28 عاما، يعمل سائق وسافر للعمل بمدينة الرياض، ولكنه تفاجىء بمنعه من دخول المملكة السعودية لصدور قرار بحظره من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، ولدى عودته على إحدى الرحلات الجوية ووصوله إلى مطار سوهاج الدولى جرى حجزه بغرفة العزل بالمطار، حيث كانت تبدو عليه علامات التعب وآثار الإرهاق، وتبين إصابته بأزمة تنفسية حادة مع إرتفاع في درجة الحرارة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف وحجزه بقسم العزل في مستشفى الحميات بمدينة سوهاج، لتلقى العلاج اللازم من مضادات حيوية، وأدوية، وخافض للحرارة، وجرعات تاميفلو، بالإضافة إلى علاج لمرض السكر، لافتا إلى أنه زار المريض المحتجز بالمستشفى، وحالته مستقرة وتتحسن تدريجيا، وتبين أنه امتنع عن الأكل فترة طويلة الأمر الذي أصابه بالإعياء لا سيما أنه مريض بالسكر.

وأوضح جميعة، أن إحتجاز المريض بالمطار ونقله لغرفة عزل بمستشفى الحميات جرى كإجراء وقائى وإحترازى، لافتا إلى أنه تم سحب عينات من المريض لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، وفي إنتظار نتيجتها، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع باقى الركاب الآخرين على متن نفس الطائرة، ولم يتبين إصابة أيا منهم بأى أعراض مرضية.