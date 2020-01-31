شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء السويس» تستضيف مؤتمر طب الأطفال وحديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت رابطة أطباء الأطفال بالسويس بالتعاون مع الجمعية المصرية العلمية للأطفال وحديثي الولادة والأكاديمية المصرية للأطفال وحديثي الولادة مؤتمرا طبيا حول ما توصل إليه طب الأطفال في العديد من فروعه.

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افتتح الدكتور محمود فتحي، نائب مدير مستشفى التأمين الصحي بالسويس، المؤتمر، مبديا سعادته باستضافة المدينة الباسلة هذا الحدث العلمي الفريد، وأوصى المؤتمر باتباع الأساليب الحديثه التي تم الانتهاء إليها في علاج طب الأطفال.

وقال فتحي إن هذا المؤتمر يعتبر ضمن سلسلة اجتماعات علمية تعتزم الجمعية والأكاديمية المصرية لطب الأطفال القيام بها والتي قامت برعايته رابطة الاطفال وحديثي الولادة مؤكدا سعادته بالدور الذي تبذله الجمعية والأكاديمية لدفع عجلة التعليم الطبي المستمر.

حضر المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور وائل بحبح رئيس الاكاديمية المصرية لطب الأطفال والأستاذ الدكتور محمد زنون رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور احمد المليجي مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة والدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس والدكتور محمد زكي رئيس رابطة أطباء الأطفال وعدد من نواب البرلمان بالسويس.