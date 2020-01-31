شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يوجه بحل شكوى مواطن من تحرير شهادة وفاة باسمه بدلا من ابن عمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بالاستجابة السريعة لشكوى مواطن من تضرره لقيام مسؤولي مكتب صحة سيدى عبدالرحيم بتحرير شهادة وفاة باسمه بدلا من ابن عمه، على الفور تم استخراج بطاقة رقم قومي للمواطن وإلغاء شهادة الوفاة وحذفها من السجلات.

وأكد الداودى أنه تم حل مشكلة المواطن في وقت قياسي مقدما الشكر للمسئولين بمديرية الصحة والأحوال المدنية الذين أبدوا تعاونا كبيرا في حل مشكلة المواطن.

من جانبه قدم المواطن شكره للمحافظ على استجابته السريعة ودوره في حل المشكلة التي كان يعانى منها على مدار العامين الماضيين.