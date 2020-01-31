شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن : الهلال الأحمر ساهم فى نجاح دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصرى ، على مساهمتهم في إنجاح دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت في مصر في الفترة من 25- 30يناير في ستادى القاهرة والدفاع الجوي.

وقالت القباج ، إن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت بـ 100 متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات لافته الى أن الهلال الأحمر المصري تعامل مع 200 مصابا بالبطولة، بإصابات متنوعة ومتفاوتة الشدة باحترافية شديدة، بدأت من الاشتباه في كسور والإصابة بجروح مختلفة وصولا إلى الشد العضلي والكدمات.

وكان الهلال الأحمر المصري قد شارك فى تأمين الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص" ذوى الاحتياجات الخاصة " التي تقام حاليا في القاهرة بمشاركة 19 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونجح فرق التطوع لدى الهلال أمس فى تقديم الإسعافات الأولوية للمصابين " جزع فى اليد، إصابات فى الرقبة ،اصابه فى العضلات ،كدمات فى الكتف ، شد عضلى ، كدمات باليد " وذلك بأستاد القاهرة واستاد الدفاع الجوى ، بجانب تقديم أوجه الرعاية الطبية الفورية والدعم النفسي، والدفع بأطباء في مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة في الملاعب والصالات المغطاة.

وصرحت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى ، أن الهلال الأحمر ، قدم كافة الرعاية الطبية في العيادات الخاصة بالفنادق المقيم بها الوفود التى شاركت فى الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص ، من خلال أطباء متخصصين على مدار الساعة ،بجانب أيضا متابعة الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسي وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ كما تقدم غرفة الغرفة المساعدة السريعة والتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية لسرعة الإمداد بسيارات الإسعاف خلال الأحداث

من جانبه أوضح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيدي للهلال الاحمر المصرى أن خطة الهلال الأحمر قامت على تغطية المسابقات التي تقام فاعليتها في استاد القاهرة والدفاع الجوي وتشمل " الملاعب ، الصالات المغطاة ، الكشف الطبي " وذلك بعددد 100 متطوع بفرق متخصصة في الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية الفورية وخدمات الدعم النفسي، والدفع بأطباء في مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة في الملاعب والصالات المغطاة لافتا الى ان غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسي وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ

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