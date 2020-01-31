شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: الوضع فى ليبيا شائك ومعقد ويهدد أمن دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الوضع الليبي شائك ومعقد، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد أمن دول الجوار الليبى.

ودعا زكي خلال حواره لبرنامج "نيوزميكر" الذي تبثه قناة روسيا اليوم كافة الأطراف إلى أن يكونوا على مستوى الحدث، وألا يتركوا الأمور تنزلق لتوريط المنطقة فى استمرار عدم الاستقرار.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن نقل المقاتلين إلى ليبيا يغذي دائرة الحرب بدلا من تجفيفها، يضع ليبيا والمنطقة فى مأزق كبير بالإضافة إلى استمرار تهديد أمن دول الجوار الليبى.

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وردًا عن سؤال حول إمكانية عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، قال السفير حسام زكي إن هناك رؤى كثيرة حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن لدى دمشق علاقات وثيقة مع إيران التى لديها اشكالات ضخمة مع دول خليجية.

وشدد زكي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهى انسداد الأفق بعد 9 سنوات من غياب الاستقرار وإزهاق الأرواح.