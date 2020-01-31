شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون فلسطين: الرئيس محمود عباس يزور مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيلتقي يوم غد السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة .

وقال السفير اللوح في تصريح لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا"، مساء اليوم الجمعة، إن القمة هدفها التشاور العميق بين الرئيسين حول خطة ترامب للسلام، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطينى يؤكد دائما أن ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي الذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين .

وأكد أن الرئيس هو رمز الوطنية والشرعية الفلسطينية، ولم يفوض أحدا نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولم يفوض أحدا أن يوقع نيابة عن الفلسطينيين.

Advertisements

وقال السفير اللوح، إن هدف مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق بخطة ترامب للسلام، حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة منه تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لخطة ترامب.

وشدد على ضرورة التسلح بالموقف العربي، وأن يعلن عن رفض هذه الخطة جملة وتفصيلا، ثم بدء التحرك السياسي والدبلوماسي القانوني على المستويين الإسلامي والدولي لحشد موقف رافض لتلك الصفقة المشبوهة.