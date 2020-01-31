شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ5.5 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، عن تخطى الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة الـ5.5مليون طن لأول مرة بإجمالي حوالي 2.2 مليار دولار ،مما يؤكد جودتها في الأسواق العالمية، حيث تشهد الصادرات الزراعية حاليا انتعاشا كبيرا .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن ارتفاع صادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة ، وتطبيق المنظومة الجديدة ، وتحسن جودة المنتج ، لافتا الى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وتابع " العطار "، أن وزارة الزراعة تواصل فتح اسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية ، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

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وأكد " العطار" ،أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بيان بحركة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة ، خلال شهر يناير الماضى ، يؤكد أنه خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، بلغت حوالي 5 مليون و500 ألف و125 طن بزيادة حوالي 299 ألف و875 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.