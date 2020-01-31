شكرا لقرائتكم خبر عن منشور بالسكة الحديد يكشف رفع أسعار تذاكر القطارات والاشتراكات ورسوم الحجز (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف منشور بهيئة السكك الحديدية قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات اعتبارًا من السبت 1 فبراير 2020.

وبحسب منشور الهيئة فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

وقررت الهيئة صرف تذاكر المعاق والمرافق «إن وجد» بنسبة 50% من التذاكر بالقطارات المكيفة.

وجاء في نص المنشور:

«تقرر اعتباراً من يوم السبت 1-2-2010 صرف التذاكر والاشتراكات طبقاً للتالي:

أولاً: أجور السفر بالقطارات المكيفة

1- زيادة أجور السفر بالقطارات المكيفة بكافة أنواعها بنسبة 10% من الأجور الشاملة المعمول بها حالياً لجميع فئات التذاكر مع تقريب الأجرة بعد الزيادة لأقرب خمسة جنيهات المحارب القديم والمرافق «إن وجد»، وفروق الاشتراكات ونقرب الأجرة الأقرب واحد جنيهاً.

2- زيادة رسم الحجز للاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جينهاً.

3- تصرف تذاكر المعاق والمرافق “إن وجد” بنسبة 50% من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات العادية غير المكيفة، وذلك بقسمة قيمة التذكرة الشاملة على اثنين وتقرب الأجرة لأقرب خمسة جنيهات بالقطارات المكيفة ولأقرب جنيه للقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات.

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4- في حالة سفر المعاق والمرافق «إن وجد» بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز بتخفيضات أو القطارات العادية غير المكيفة بدون حجز مقعد أو صرف تذكرة من شبابيك التذاكر يتمتع بالتخفيض المقرر بهذه التعليمات علاوة على مصاريف الإضافية المقررة «الغرامة» داخل القطار.

قرار السكة الحديد برفع أسعار تذاكر القطارات والاشتراكات ورسوم الحجز

5- أقل ما يتحصل لجميع فئات التذاكر بعد زيادة الأجرة مبلغ 15 جنيهاً فيما عدا المحارب القديم والمعاق والمرافق «إن وجد».

ثانياً: الأجور والاشتراكات

1- تعديل مسمي اشتراكات القطاع الخاص المنصرفة على خطوط الطوالي والضواحي لتكون بمسمي «اشتراكات الجمهور».

2- تصرف «اشتراكات الجمهور» بتخفيض بنسبة 25% من قيمة أجور السفر بالتذاكر المعمول بها حالياً مع تقريب قيمة الاشتراك لأقرب جنيه.

3- ثالثاً: واجبات الحاسب الآلي

1- تعديل أجور السفر بجميع القطارات المكيفة على أجهزة الحاسب الآلي، وكذلك تعديل أجور السفر والمصاريف الإضافية «الغرامة» بالماكينات المحمولة طبقاً لما جاء بهذه التعليمات.

2- تعديل قيمة أجور اشتراكات القطاع الخاص على البرنامج الاستراتيجي للاشتراكات طبقاً لهذه التعليمات.

3- طباعة دفتر الأجور بأسعار التذاكر المكيفة واشتراكات الجمهور بعد الزيادة طبقا لهذه التعليمات.

وكشف مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» عن تراجع السكة الحديد في تطبيق زيادة سعر التذكرة، في جميع الدرجات المكيفة، وذلك عقب تسريب منشور للهيءة يفيد بزيادة الأسعار ابتداءا من 1 فبراير 2020.