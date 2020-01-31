شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 700 مواطن بـ«مبادرة عينك في عنيا» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية بعزبة عمارة التابعة لقرية الشقاف بمركز حوش عيسى، في إطار مبادرة «عينك في عنيا»، وتم خلالها الكشف على عدد 700 مواطن من أهالى القرية.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى وأخذ مقاسات النظارات الطبية تمهيداً لعمل النظارات وتسليمها للأهالي بالمجان، كما تم حصر عدد من الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية تمهيداً لإجرائها بالمجان.

وأشاد «المحافظ» بالمبادرة، التي تنفذها مؤسسة صناع الخير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى تهدف إلى اجراء المسح والكشف الطبي والتشخيص المبدئي للمواطنين في القرى، واجراء العمليات بالمجان للحالات التي تحتاج لعمليات.