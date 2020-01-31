شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تشكر متطوعي الهلال الأحمر على مجهوداتهم في الأولمبياد الخاص الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري على مساهمتهم في إنجاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت في مصر في الفترة من ٢٥- ٣٠ يناير في استادي القاهرة والدفاع الجوي.

Advertisements

وقالت «القباج» إن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت ب١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات.

وأضافت القباج أن الهلال الأحمر المصري تعامل مع ٧٠ مصابا بالبطولة، بإصابات متنوعة ومتفاوتة الشدة باحترافية شديدة، بدأت من الاشتباه في كسور والإصابة بجروح مختلفة وصولا إلى الشد العضلي والكدمات.

وتعد دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص الأولى من نوعها على المستوى القاري وأقيمت تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة ٨٠٠ رياضي يمثلون ٤٢ دولة إفريقية.