شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: غدًا.. أبومازن يلتقي السيسي للتشاور حول خطة السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس أبومازن سيلتقي، السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة.

وأضاف اللوح أن القمة هدفها التشاور العميق بين الرئيسين والقيادتين الفلسطينية والمصرية حول ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا أن الرئيس يؤكد دائما ان ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي والذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيين ونرفض ما يرفضه الفلسطينيين ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين.

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وأكد اللوح أن أبومازن هو رمز الوطنية والشرعية الفلسطينية ولم يفوض أحدا نيابة عن الشعب الفلسطيني ولم يفوض أحدا ان يوقع نيابة عن شعبنا، مشددا أن الرئيس قال إننا نرفض هذ الخطة كونها تفرط بمدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن تقبل باي خطة تمس قضايا الحل النهائي كالقدس، واللاجئين، والمستوطنات، والمياه، والامن، والأسرى.

وأوضح أن هدف مشاركة الرئيس محمود عباس في إجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ غدا السبت هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق بصفقة القرن الذي أعلن عنها الرئيس ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض الثلاثاء الماضي، حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة من ابو مازنجامعة شاملة تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة، وماني دهم من الاجتماع موقف عربي واضح وصريح غير قابل للتأويل لهذه الصفقة التي تنتهك وتجحف حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة التسلح بالموقف العربي وان يرفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا ومن ثم البدأ بالتحرك السياسي والدبلوماسي القانوني على المستوى الاسلامي والدولي لحشد موقف رافض لتلك الصفقة المشبوهة والتي تتناقض مع إتفاق أسلو الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الاسرائيلية عام 1993.