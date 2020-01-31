شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: تخرج ثالث دفعة من أصل 10 بموجب قرار رئاسي لتدريب شباب إفريقيا للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة هم مستقبل إفريقيا الأفضل من خلال المعرفة ووسائل التعلم.

وأضافت في تصريحات على هامش حفل تخرج الدفعة الثالثة: اليوم نختم تخرج الدفعة الثالثة من أصل ١٠ دفعات بموجب قرار رئاسي لتدريب الشباب الإفريقي للقيادة، وبذلك يكون لدينا 94 شابا وشابة من 37 دولة إفريقية.

وأضافت «راغب»: «بذلك تم تغطية ٤٥ دولة من أصل ٥٤ دولة إفريقية ومستمرين حتى الدفعة العاشرة لتغطية دول القارة الإفريقية بأكملها».

Advertisements

وتابعت: «الشباب الأفارقة تم تدريبهم مثل أقرانهم على التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وإفريقيا ٢٠٦٣ والتنمية المستدامة وتمكين المرأة، باعتبار أن الشباب هم القادرون على مناقشة مشاكل بلادهم».

واستطردت: «اليوم الشباب الإفريقي يتخرجون في قصر محمد على ورأوا آثار مصر التي كانوا يسمعون عنها، وكنا حريصين على رؤيتهم للمشاريع الحديثة في مصر مثل قناة السويس».

ويشهد اليوم الجمعة تخريج الدفعة الثالثة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بقصر محمد على بالمنيل.

وتنظم الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي انطلقت من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٨، وأطلقه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ٢٠١٩، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع بلاد القارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.