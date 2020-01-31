اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة ترد على شائعة تأثر سوق الخضروات والفاكهة بفيروس "كورونا".

الحكومة ترد على شائعة تأثر سوق الخضروات والفاكهة بفيروس "كورونا" وزير المالية: تكليف رئاسى بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-1-2020 فى مصر

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