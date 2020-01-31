شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. "آية" قتلت زوجها بسكين مطبخ ومشيت فى جنازته بعد زواج شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الطبالين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة قتل بشعة بل فريدة من نوعها، حيث تخلصت ربة منزل بمعاونة ابنة خالتها من زوجها، وطعنته 11 طعنة بجسده وألقته أمام المنزل. ويقدم ”الخليج 365” أهم ما جاء بأقوال أطراف القضية فى هذا الفيديو.

1. "آية" ربة منزل تجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية وخططت لقتل زوجها بعد مرور شهرين على زواجهما

2. "آية" قتلت زوجها بمعاونة ابنة خالتها وألقت جثته في أرض فضاء بجوار منزله وادعت قتله من قبل أصدقائه

Advertisements

3. الزوجة القاتلة مثلت دور المصدومة أمام أهل المجنى عليه ورجال الشرطة حتى تم كشفها.

4. الزوجة قالت: بيعاملني بعنف فتخلصت منه بـ11 طعنة وألقيت جثته بأرض بجوار المنزل .

5. ابنة خالتها "المتهمة الثانية" قالت: آية السبب قالتلي قتلت زوجي وساعديني ووقعت مننا جثة المجنى عليه 3 مرات على السلالم .

6. والد القتيل: منها لله كان بيعاملها أحسن معاملة، صحيت من نومى على جثة ابني.. عايز القصاص منها.

7. والدة القتيل: شيطانة وعاملة ملاك قتلته ومشيت في جنازته، وتطلب منى تعيش معنا وكانت تردد حبيبي مات.

8. الزوجة قررت التخلص من زوجها بعد مشادة كلامية.