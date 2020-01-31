أخبار مصر اليوم.. عفو رئاسى لـ135 سجينا.. وأسرهم: حياة جديدة خارج القضبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، عفو رئاسى لـ 135 سجينا.. وأسر المفرج عنهم: حياة جديدة خارج القضبان، حيث أفرج قطاع السجون اليوم الجمعة عن 135 سجينا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.



عفو رئاسى لـ 135 سجينا.. وأسر المفرج عنهم: حياة جديدة خارج القضبان عفو رئاسى لـ 135 سجينا.. وأسر المفرج عنهم: حياة جديدة خارج القضبان أفرج قطاع السجون اليوم الجمعة عن 135 سجينا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم.

وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.



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وقال كلوب، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، "لم نتخذ القرار النهائى بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، وعما يجب على قوله إلى محمد صلاح سأقوله إليه على انفراد عن الموضوغ، وهذا كل ما فى الأمر".



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