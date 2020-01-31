شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. عفو رئاسى لـ135 سجينا.. وأسرهم: حياة جديدة خارج القضبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، عفو رئاسى لـ 135 سجينا.. وأسر المفرج عنهم: حياة جديدة خارج القضبان، حيث أفرج قطاع السجون اليوم الجمعة عن 135 سجينا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
عفو رئاسى لـ 135 سجينا.. وأسر المفرج عنهم: حياة جديدة خارج القضبان
أفرج قطاع السجون اليوم الجمعة عن 135 سجينا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم.
وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
ذبح البراءة بمشرط الختان.. طفلة أسيوط تدفع حياتها ثمنا للخرافات.. فيديو
فتيات فى عمر الزهور يتم وأد أنوثتهن، وأحيانًا نزع أرواحهن أثناء ارتكاب جريمة الختان، خوفًا من وهم قديم بأن يجلبن العار بسبب حقهن الشرعى الذى كفله الله فى المتعة الحلال، وهو ما دفعت ثمنه طفلة بقرية الحواتكة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء إجراء الختان لها على يد طبيب بعيادته الخاصة.كلوب يعلق على استدعاء محمد صلاح للمشاركة مع الفراعنة فى الأولمبياد
تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن موقف محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2020 التى ستقام فى العاصمة اليابانية فى يوليو المقبل بعدما أثار شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الجدل أمس بإعلانه أن محمد صلاح سيكون رقم 1 فى القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد.
وقال كلوب، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، "لم نتخذ القرار النهائى بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، وعما يجب على قوله إلى محمد صلاح سأقوله إليه على انفراد عن الموضوغ، وهذا كل ما فى الأمر".
وزيرة الصحة: الوضع فى مصر مطمئن ولم يتم رصد أى حالات مشتبهة بكورونا
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنها تتابع ميدانيًا اليوم الجمعة، خطة التأمين الطبى لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.الاتحاد الأوروبى يحذر بريطانيا من مخالفة معاييره قبل ساعات من بريكست
سعى قادة الاتحاد الأوروبى إلى إظهار علامات القوة ورباطة الجأش قبل ساعات من خروج بريطانيا من التكتل بريكست اليوم الجمعة وقالوا إن الدول الباقية فى الاتحاد، وعددها 27 دولة، قادرة على التصدى لتغير المناخ ومتطلبات التحول التكنولوجى على الرغم من انسحاب دولة عضو منه للمرة الأولى.نانسى عجرم تطرح كليب أغنية "قلبى يا قلبى".. فيديو
أطلقت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة"قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، وظهرت كفتاة مراهقة تقع لأول مرة فى الحب، والتى تعتبر العمل الفنى الأول بعد أزمة قتل مقتحم فيلتها على يد زوجها فادى الهاشم.الهند تحظر تصدير الكمامات والملابس الواقية وسط تفشى فيروس كورونا
قالت الهند اليوم الجمعة إنها حظرت تصدير معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والملابس الواقية وسط تفش عالمي لفيروس كورونا، وانتشر الفيروس، الذى تفشى في مدينة ووهان في وسط الصين، ليصيب أكثر من 9800 شخص حول العالم وقتل أكثر من 213 شخصا حتى الآن.
لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون نتيجة انفجار وقع، الجمعة، فى مصنع للمعادن بمدينة أوريول جنوب روسيا، وقال سيرجى ليزنيف، المستشار الإعلامى للمدينة، إن انفجاراً وقع فى مصنع للمعادن فى منطقة متينسك بمدينة أوريول جنوب روسيا أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 3 آخرين بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفد الزمالك فى المغرب للاحتجاج الرسمى لدى الكاف على إقامة السوبر بقطر
وصل وفد الزمالك المكون من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى مدينة الرباط بالمغرب، من أجل مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذى للاتحادين الأفريقى والدولى لكرة القدم.رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز
أعلن النادى الأهلى عودة رمضان صبحى لاعب الفريق للقائمة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدورى الممتاز، بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق منذ عدة أسابيع وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى.فرنسا تعلن ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ7أشخاص
أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، فرنسا تعلن عن إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من الصين.
وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" على أراضيها.
جوجل تتعاون مع الصحة العالمية لتزويد المستخدمين بمعلومات عن كورونا
تعاونت جوجل مع منظمة الصحة العالمية من خلال إطلاق تنبيه SOS مخصص لفيروس كورونا، حيث سيقوم محرك البحث بتحديد أولويات المعلومات الخاصة بالفيروس من منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك نصائح الأمان وتحديثات منظمة الصحة العالمية على انتشار الفيروس وكيفية الحفاظ على السلامة، وسيتم عرض المعلومات لأي شخص يبحث عن معلومات حول فيروس كورونا مع موارد من منظمة الصحة العالمية في أعلى صفحة النتائج.
يعيش العالم الآن حالة من الرعب بسبب استمرار قفز معدلات الإصابة بفيروس كورونا بصورة سريعة ليتخطى 9776 حالة إصابة ووفاة 213 حالة، حسبما ذكر تقرير جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية، إذا الكل قد يتساءل الآن متى سينتهى هذا الفاشية المخيفة؟رئيس فلسطين يصل القاهرة للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية غدا السبت.كيف تنضم لأول سوق إلكترونية مصرية؟.. إعرف التفاصيل فى 60 ثانية
قفزة مهمة للمنتجات المصرية فى سوق التجارة الإلكترونية، مع انطلاق منصة جودة التى فتحت باب تسجيل العارضين والمنتجات خلال الأسبوع الجارى، وتواصل تلقى طلبات راغبى المشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا للانطلاق رسميا مايو المقبل.محمد بن راشد يعلن تخصيص دخل حفل صناع الأمل 2020 لمشروع مستشفى مجدى يعقوب
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر اليوم.. عفو رئاسى لـ135 سجينا.. وأسرهم: حياة جديدة خارج القضبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.