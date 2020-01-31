شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى الاقتصادى النسائى الدولى «WEF» ضيف شرف قمة مصر للأفضل 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ×× الدكتورة هاربين أرورا تشارك مجتمع السيدات المصرى التكنوقراط تجربتها الرائدة وإنجازاتها العالمية فى دعم وتمكين المرأة

×× دينا عبد الفتاح رئيس القمة: نستهدف التعاون الوثيق مع أهم الشخصيات النسائية المؤثرة فى العالم ونقل التجارب الدولية فى تعزيز وتمكين المرأة التكنوقراط

تشارك الدكتورة هاربين أورورا، سيدة الأعمال الهندية والمؤسس والرئيس العالمى لرابطة اتحاد جميع النساء والمنتدى الاقتصادى النسائيWEF، فى فعاليات الدورة الخامسة لـ «قمة مصر للأفضل»، والتى تنظمها مجلة أموال الغد فى 5 فبراير المقبل، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لتكريم أبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال، وأفضل الشركات أداءً فى السوق المصرية وكبار الشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019.

وتعد الدكتورة هاربين أورورا، ضمن أشهر وأهم 100 شخصية فى العالم وفقًا لمؤسسة Reputation Poll لعام 2019، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ عام 2018، لانجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيرى حول العالم.

ويعد المنتدى الاقتصادى النسائى «WEF» الذى أسسته أورورا، أكبر تجمع لرائدات الأعمال والقيادات النسائية فى العالم من أجل تمكينهم على المستوى الشخصى والعملى، ويمتلك شبكة مكونة من 100 ألف سيدة واعدة من جميع دول العالم، بينما اتحاد جميع النساء ALL فلديه أكثر من 800 رابطة أختية حول العالم.

وتشارك الدكتورة هاربين أرورا، مجتمع السيدات المصرى التكنوقراط خلال قمة مصر للأفضل، تجربتها الرائدة وإنجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بدعم وتمكين المرأة، والخطوات الملهمة التى قامت بها لتحقيق هذا النجاح لتناول فرص الاستفادة منها لتعزيز طموح السيدات المصريات التكنوقراط.

Advertisements

وتستعرض خلال كلمتها بالقمة، أسباب اختيار مصر هذا العام لعقد المنتدى الاقتصادى النسائى WEF، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وفرص وقدرة مصر على أن تجمع الكثير من السيدات من حول العالم لتناول فرص تعزيز الارتقاء بأعمالهم واندماجهم فى التنمية المستدامة لدولهم، وحجم الاستفادة التى ستحظى بها السيدات المصريات من انعقاد هذا المنتدى العالمي.

يحضر مؤتمرات المنتدى الاقتصادى السنوى للمرأة أكبر الشخصيات البارزة دوليًا من ضمنها رؤساء الدول، والوزراء، وأعضاء العائلة الملكية، والحائزين على جائزة نوبل، والقضاة، وسيدات الأعمال، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الصناعة، والسفراء والدبلوماسيين، والمشاهير، ورواد الأعمال، وأعلن فى وقت سابق اتحاد جميع النساء ALL والمنتدى الاقتصادى النسائى WEF"خطة المليون 2022" والتى تهدف لحشد وتفاعل مليون امرأة من جميع دول العالم فى جو يدعو للمساواة والسلام وتحقيق الرخاء للجميع خلال عام 2022.

من جانبها، قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد ورئيس قمة مصر للأفضل، أن القمة تحتفى سنويًا بالرواد من الشخصيات النسائية المؤثرة والمساهمين بقوة فى التحولات التى تطرأ على الاقتصاد المصرى ومعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة بالتعاون مع «منتدى الخمسين» الذى يعد أكبر منصة متنامية تضم سيدات الأعمال فى مصر، وذلك توافقًا مع البرنامج الاقتصادى الطموح الذى تتبناه القيادة السياسية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ونال إشادة العديد من المؤسسات الدولية ومراكز التصنيف العالمية.

وأشارت إلى أن مشاركة الدكتورة هاربين أورورا فى أعمال القمة، تأتى ضمن خطط قمة مصر للأفضل للتعاون الوثيق مع أهم الشخصيات النسائية المؤثرة فى العالم، وعقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بشئون المرأة التكنوقراط ونقل تجاربها الناجحة للسوق المصرية، فى ظل السياسة الشاملة للقمة لاكتشاف السيدات التكنوقراط فى مصر، وإلقاء الضوء على نجاحاتهم الاستثنائية، وإلهام الكثير من الأجيال الجديدة من السيدات بهذه التجارب الناجحة.

ولفتت دينا عبد الفتاح، إلى أن الدورة الجديدة للقمة، ستشهد تكريم أفضل 50 سيدة مؤثرة فى مؤسسات الأعمال لعام 2019؛ بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، والتأكيد على الصورة الذهنية الجديدة للأوضاع فى مصرعلى مستوى السياسات الخاصة بدعم المرأة المصرية التكنوقراط، عبر اكتشاف أجيال جديدة من السيدات القادرات على النفاذ إلى جميع المجالات، وتسويق مخططات الدولة التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030، ودفع الحوار حول مشاركة المرأة فى تسويق قرارات الدولة الاقتصادية والتحركات التى تشهدها على مستوى الإدارة والتخطيط للمستقبل.

وأكدت على أن الدورة الجديدة للقمة ستعزز النجاحات والإنجازات التى حققتها الدورات السابقة من إجراء ترابط وتواصل بين الأجيال المختلفة من القيادات النسائية التكنوقراط، حيث شهدت القمة السنوات السابقة تكريم أكثر من 200 سيدة تكنوقراط يمثلون قياديات للعديد من المؤسسات الكبرى فى قطاعات متنوعة ضمت وزيرات فى الحكومة ورؤساء مؤسسات فى القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، إلى جانب أصحاب مبادرات مجتمعية فاعلة فى المجتمع.