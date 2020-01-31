«الصحة»: لم نرصد أية حالات اشتباه بـ«كورونا».. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «الصحة»: لم نرصد أية حالات اشتباه بـ«كورونا».. هالة زايد: رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنافذ والمطارات ومتابعة ميدانية لخطة التأمين الطبى لاستقبال المصريين القادمين من الصين.. والحكومة ترد على 13 شائعة: لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بـ «كورونا» بين المصريين بالصين.

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ـ «الصحة»: لم نرصد أية حالات اشتباه بـ«كورونا».. هالة زايد: رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنافذ والمطارات ومتابعة ميدانية لخطة التأمين الطبى لاستقبال المصريين القادمين من الصين.. والحكومة ترد على 13 شائعة: لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بـ «كورونا» بين المصريين بالصين ـ «الصحة»: لم نرصد أية حالات اشتباه بـ«كورونا».. هالة زايد: رفع درجة الاستعداد القصوى فى المنافذ والمطارات ومتابعة ميدانية لخطة التأمين الطبى لاستقبال المصريين القادمين من الصين.. والحكومة ترد على 13 شائعة: لا صحة لاكتشاف حالات مصابة بـ «كورونا» بين المصريين بالصين

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