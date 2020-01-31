شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يٌعيد تشكيل اللجنة العليا لـ " الحج والعمرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، والمنوطه بمتابعة موسمى الحج والعمرة وإصدار الضوابط المنظمة لكل منهما بشكل سنوى، وتنفيذ الشركات للبرامج وغيرها من القرارات التى تختص بهذا الشأن، وذلك قبل فترة وجيزة من صدور ضوابط الحج للموسم الجديد.

وقال العنانى ، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ، أنه أعاد تشكيل اللجنة منذ يومين ليكون قائما على مسميات وظيفية بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية، وهو ما يعنى استبعاد كل من ليس له صفة وظيفيه ، موضحا أن التشكيل الجديد سيكون برئاسة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، وعضوية كل من رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، والمستشار القانونى لوزير السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصرى الغرف السياحية وممثلين من بعض الجهات الرسمية فى الدولة.

وأوضح العنانى ، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحج والعمرة يوضح كافة التفاصيل الخاصة بٱداء الشعيرتين، فى حين سيعقد اجتماعا الأحد المقبل مع مسؤلى عدة جهات، لمناقشة أزمة تاشيرات العمرة التى افتعلها السماسرة والمتضررين من بوابة العمرة المصرية.‎

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ومن المرتقب أن يتم مناقشة ضوابط موسم الحج للعام 1441هـ، استعدادًا لإصدارها قريبًا، وذلك لتمكين الشركات والجهات المنظمة من الانتهاء من تجهيزاتها مبكرًا، كما تم فى العام السابق، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على سير الموسم وخروجه بشكل مشروف وبدون أزمات.



وستشهد أسعار برامج الحج الموسم الجديد زيادة نظرًا لزيادة أسعار بعض الخدمات فى المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها الخدمات فى الطوافة، والتأمين الطبى الذى أقرته السعودية، ورسوم التأشيرة البالغة 300 ريال بدلاً من رسوم التكرار، وكذلك هناك زيادات فى شيك الإركاب، والرد لتحسين المشاعر، بالإضافة إلى 5% على الأقل زيادة فى السكن.

وكانت ضوابط العام الماضى قد حددت أسعار برنامج 5 نجوم صف ثانى من 250 مترا وحتى 1250 مترا، 110 آلاف جنيه دون تذاكر السفر، وبرنامج الـ4 نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 750 مترا، 94 ألف جنيه، برنامج الـ4 نجوم صف ثانى من 750 مترا وحتى 1250 مترا، 90 ألف جنيه.