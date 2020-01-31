فكرة انتهت بفاجعة.. تفاصيل العثور على جثامين 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
على أطراف مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، اضطر قاطنو عقارات الإسكان الاجتماعي للمكوث بمنازلهم للاحتماء من برودة الطقس، وبحث 5 عمال يقيمون داخل شقة بعقار تحت الإنشاء عن وسيلة تقيهم حالة الجو التي وصلت إلى حد الصقيع، اقترح أحدهم إشعال النار في الخشب للتدفئة دون أن يدري بما ستؤول إليه الأمور.
صباح اليوم التالي، وصل طاقم من العمال العقار لإنجاز أعمال التشطيب، انتبه الجميه إلى رائحة دخان مصحوبة بأخرى كريهة، تتبعوا مصدرها حتى قادتهم أقدامهم إلى شقة سكنية تحت الإنشاء.
أسرع "عمال اليومية" إلى الداخل ليكتشفوا الطامة الكبرى، توقفت عقارب الساعة عند اللحظة التي وطأت أقدامهم الشقة، عثروا على جثامين 5 عمال فارقوا الحياة في ظروف غامضة.
لم يتردد الحاضرون في إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مدير قطاع أكتوبر وقوات الحماية المدنية تزامنا مع وصول سيارات إسعاف لنقل الجثامين لاسيما تأكيد المبلغ "كل اللي هنا ماتوا".
المعاينة كشفت عن ملابسات ما جرى خلا تلك الأمسية المشؤومة، أشعل العمال النار للتدفئة، وغط الجميع في النوم دون التأكد من إخماد نيران تلك الأخشاب التي التهمت الأكسجين داخل الغرفة ليصاب الخمسة بحالة اختناق؛ بسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون.
وجاء في تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، وعدم وجود شبهة جنائية، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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