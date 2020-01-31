بسبب خلافات الجيرة.. القبض على 7 أشخاص قتلوا شقيقين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل و6 آخرين لقيامهم بالتعد على شقيقين حتى الموت بسبب خلافات الجيرة في قنا.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية بدائرة المركز نجم عنها قتيلان، وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا تبين أن الجثتين لتاجرين بقالة 44 سنة، 37 سنة، شقيق الأول مقيمان دائرة مركز شرطة نجع حمادي.

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وبإجراء المعاينة ومناظرة الجثامين تبين إصابتهما بعدة جروح متهتكة بالرأس وجروح بأنحاء الجسم.

وبسؤال صاحب محل أدوات صحية 27 سنة " من أبناء عمومة المجني عليهما "مقيم دائرة المركز قرر أنه أثناء تواجده بالمحل خاصته والمجاور لمحل المجني عليهما شاهد عامل 61 سنة و6 آخرين حال تعديهم على المجني عليهما بالأسلحة البيضاء والعصى مما نتج عنها إصاباتهم والتي أدت إلى وفاتهما وذلك لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم جميعاً، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.