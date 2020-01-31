العثور على 5 جثث داخل شقة بعقار تحت الإنشاء في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم الجمعة، على جثامين 5 عمال داخل شقة تحت الإنشاء. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من عقار تحت الإنشاء. انتقلت قوة أمنية من شرطة النجدة إلى محل البلاغ، وعُثر على جثامين لـ5 عمال داخل شقة سكنية بالعقار، وتم استدعاء المعمل الجنائي والنيابة العامة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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