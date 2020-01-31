حسين حمودة: "حكايات هائمة" استكمال لمسيرة جمال الغيطاني الإبداعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي، إن كتاب "حكايات هائمة" للراحل جمال الغيطاني، بمثابة استكمال لمسيرة الغيطاني الإبداعية.

وأضاف حمودة على هامش فعاليات ندوة "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "يأتي الكتاب امتدادًا لمسيرة الغيطاني الإبداعية، حيث يمزج التاريخ العريق للقاهرة التاريخية التي تتميز بتراثها المعماري الأنيق، في الحسين والسيدة زينب والجمالية، بالحاضر، ولم يفت الغيطاني أن يلمح في كتابه إلى الحضارة الفرعونية وتراثها".

وأكمل حمودة: "يتميز بناء الكتاب ونسيجه بالتماسك، وكأنه قطعة من الفيسيفساء الأنيقة"، مؤكدًا أن الكتاب يستحق أن يكوز تتويجًا لمسيرة الغيطاني الإبداعية.

واعتذر كل من الدكتور جابر عصفور، والكاتب حسن عبدالموجود، عن حضور ندوة مناقشة رواية "حكايات هائمة" للروائي الراحل جمال الغيطاني، والصادرة عن دار "نهضة مصر"، وتعد آخر أعماله قبل وفاته.​