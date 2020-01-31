"المستحيل يختفي.. نيلسون مانديلا" إصدار جديد للأطفال في معرض القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب أطفال بعنوان "المستحيل يختفي.. نيلسون مانديلا"، باللغتين العربية والإنجليزية من تأليف الكاتبة عزة سلطان، وترجمه إلى الإنجليزية أسامة جاد، ووضعت رسومه هدى جمعه.

الكتاب موجه للأطفال من سن 6 سنوات إلى 10 سنوات، ويتوفر بجناح الهيئة في المعرض.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.