أخبار مصر | محافظة القاهرة: استخدام طريقة جديدة للحفر بشارع جوزيف تيتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: استخدام طريقة جديدة للحفر بشارع جوزيف تيتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التطوير والتجميل، التي تقوم بها هيئة النظافة بشارع الخليفة المأمون بحي مصر الجديد.

وتفقد نائب محافظ القاهرة، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أعمال الحفر بشارع جوزيف تيتو للبدء في تطويره.

وأكد "صابر" أن الشركة المصرية للاتصالات تستخدم طرق جديدة للحفر، لمشروع التحول الرقمي تعتمد على عدم إهدار طبقة الأسفلت والحفاظ عليها بطريقة حديثة.

وأوضح "نائب محافظ القاهرة" أن هذه الطريقة تستخدم لأول مرة بشارع جوزيف تيتو، لافتًا إلى تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالمتابعة المستمرة للمناطق المراد تطويرها.