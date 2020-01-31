أخبار مصر | الأكاديمية الوطنية للتدريب: تأهيل 279 شابًا لقيادة مستقبل أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الوطنية للتدريب: تأهيل 279 شابًا لقيادة مستقبل أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الجمعة، حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، داخل قصر الأمير محمد علي بالمنيل ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

واستهلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب حديثها للخريجين من الشباب الإفريقي قائلةً: "قلبي ينبض بالفرح والحماسة، فرح بأن لدينا 92 شابًا سفيرًا إفريقيًا على استعداد للتألق والانطلاق ووضع بصماتهم أينما ذهبوا، موضحة أنه منذ بداية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد تم تأهيل 279 شابًا إفريقيًا من 45 دولة ليصبحوا قادة المستقبل وأصحاب رؤى مفادها ازدهار قارتنا الحبيبة".

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وقدمت الدكتورة رشا نصيحةً إلى الخريجين قائلةً: "حددوا أهدافكم بدقة، وأعملوا بجهد، ولا تستسلموا أبدًا ستتحقق كل أحلامكم، ونحن هنا دائما لمساعدتكم ونصحكم ودعمكم، وستبقى مصر دائمًا بيتكم الثاني، وستبقى الأكاديمية الوطنية للتدريب المكان الذي بدأت فيه قصتكم لتغيير التاريخ والمستقبل".

بدء الحفل بعرض فيديو عن أجندة إفريقيا 2063، حيث يتم تدريب الشباب الإفريقي على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ضمن استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية والسلام وتشمل ترجمة لحقوق الإنسان مثل القضاء على الفقر، والتعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار، والبنية التحتية وغيرها.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.