أخبار مصر | مستشار الرئيس للصحة النفسية يوجه رسائل للآباء لعلاج التنمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس للصحة النفسية يوجه رسائل للآباء لعلاج التنمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية"، بحضور د. أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي.

وقال الدكتور عكاشة، إن تزايد وقائع التنمر في العديد من دول العالم خلال العام الماضي كانت بمثابة صيحة عالمية لإنقاذ الأجيال الجديدة من وحش التنمر المدمر، معرفا التنمر بأنه سلوك عدواني متكرر بهدف الإضرار بشخص آخر عمدا جسديا ونفسيا.

وأكد عكاشة أن هناك رابط قوي بين التنمر والانتحار حيث أدى التنمر إلى العديد من حالات الانتحار كل عام، ويقدر أن ما بين ١٥و ٢٥ طفلا ينتحرون سنويا في بريطانيا وحدها، لافتا أنه ليس من الضروري أن ينطوي التنمر على الإجرام أو العنف الجسدي، فغالبا ما يعمل التنمر من خلال الإيذاء النفسي والإساءة اللفظية.