أخبار مصر | حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الجمعة، حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والتى ضمت ٩٤ شابا يمثلون ٣٧ جنسية أفريقية.

جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، ضمن توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، تم تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضي.

وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون غير تقليدية لتشمل ورش عمل وأنشطة عملية، ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها، كما تم تنفيذ برنامج سياحي شامل تضمن الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي وتناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.