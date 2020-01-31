أخبار مصر | إنفوجراف.. كيف تواجه فيروس كورونا في 7 خطوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. كيف تواجه فيروس كورونا في 7 خطوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك طرق عديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عدد كبير من دول العالم، وتسبب كورونا فى وقوع وفيات، وذلك تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد، وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا يسلط من خلاله الضوء على طرق الوقاية من هذا الفيروس، حيث أنه يجب المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصاً بعد السعال أو العطس، بجانب استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات على أن يتم غسل اليدين جيداً، في حين يمكن استخدم أعلى الذراع وليس اليدين إذا لم تتوافر المناديل، مع محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

ويجب المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، مع تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها.

وأكد الإنفوجراف، على أهمية المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم، مشدداً على ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض شديدة.