أخبار مصر | عاجل.. توضيح من متحدث الخارجية حول مفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توضيح من متحدث الخارجية حول مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماعات مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة مستمرة.

وأضاف حافظ خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بتويتر: "تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وتابع حافظ، أن وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، يشاركان اليوم في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي.