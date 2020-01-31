مصر | عاجل.. الأمن العام يضبط أخطر العناصر الإجرامية في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأمن العام يضبط أخطر العناصر الإجرامية في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط اثنين من العناصر شديدة الخطورة بالكيلو ٨٢ طريق العين السخنة.

كانت وردت معلومات مفادها تواجد بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 82 بطريق السخنة القاهرة بدائرة قسم عتاقة بنطاق أمن السويس، واتخاذهم من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة مستغلين طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين والمدمنين بها للشراء.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط مجموعة العمل، مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عاطلين، 21 سنة، وآخر 22 سنة "مقيمان بدائرة قسم الحسنة، شمال سيناء وبحوزتهما 2 بندقية آلية 59 طلقة من ذات العيار، 4 خزن آلية، 750 جم من مخدر الهيروين، 3 ميزان حساس، سيارة ملاكى ماركة نيسان صنى دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ 1000 جنيه، 6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة والدراجة النارية لترويج تجارتهما والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، لمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.