مصر | الموت يغيب 4 صحفيين.. 24 ساعة صادمة في بلاط صاحبة الجلالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموت يغيب 4 صحفيين.. 24 ساعة صادمة في بلاط صاحبة الجلالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

24 ساعة فقط وُدع خلالها 4 من أبناء صاحبة الجلالة في حوادث عدة، إحداهم عثر عليها مشنوقة داخل شقتها، وبعدها بساعات معدودة لقي 3 آخرين مصرعهم في حادث سير بطريق العلمين، بمحافظة الإسكندرية.

في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، عثر على جثة الزميلة رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بحي المعادي التابع لمحافظة القاهرة، بعد فشل زوجها في التواصل معها واتصاله عدة مرات على هاتفها المحمول، لكنها لم تستجِب، وبعدها اتصل على والدتها التى توجهت إلى شقتها لمعرفة الأمر، وظلت تطرق باب الشقة لكن دون جدوى ما دفعها إلى كسر باب الشقة، والدخول إلى غرفتها، لتفاجأ بها متوفاة شنقًا على سريرها، وبينت معاينة رجال مباحث القاهرة، عن سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة.

وبعدها بساعات لقي الزملاء الصحفيين، زكية هداية، وأحمد المنسي، المحرران في جريدة المال، والزميل أحمد منير، مصرعهم إثر حادث سير أليم أودى بحياتهم، بطريق العلمين، بمحافظة الإسكندرية.

وللكاتبة الصحفية الراحلة زكية هداية، كتابا يحمل عنوان "رابعة - النهضة - كرداسة.. حكايات تُروى لأول مرة"، تروي فيه أدق التفاصيل بعد أن استطاعت اختراق هذه الأماكن الثلاثة وعايشت تفاصيل حياة الإخوان بداخلها على مدار 40 يوما.