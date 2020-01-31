مصر | حبس 3 طلاب بتهمة الاتجار في العملات المزورة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 طلاب بتهمة الاتجار في العملات المزورة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، اليوم الجمعة، بحبس 3 طلاب 4 أيام علي ذمة التحقيق، لإتهامهم بتزوير مبالغ مالية وترويجها علي المواطنين بدائرة القسم.

كان ضباط مباحث تأمين الطرق والمنافذ، تمكنوا من ضبط 4 طلاب بمحيط قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم "39 ورقة مالية" فئة 100 جنيه، بإجمالي مبلغ 3900 جنيها "مزورة".

وبمواجهتما أعترفا بحيازتهم العملات المزورة بقصد ترويجها علي المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات الأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.