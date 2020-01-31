مصر | رئيس استئناف القاهرة يوزع عمل إدارة "النسخ" على المحاكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس استئناف القاهرة يوزع عمل إدارة "النسخ" على المحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عدة تعديلات في عمل المحكمة وتحديدا في إدارة النسخ التابعة للإدارة الجنائية للمحكمة، ليتم ترسيتها والعمل بها بانتظام بداية من العام الجاري.

جاء أبرز هذه التغييرات في نقل أماكن تصوير القضايا الجنائية الخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث قام بتوزيعها على المحاكم المختصة المنتشرة في المحافظتين، وذلك بعد أن كانت جميع هذه القضايا يتم تصويرها وتجهيزها في مكان واحد فقط وهو إدارة "النسخ" في دار القضاء العالي.

Advertisements

وقال مصدر قضائي بارز بمحكمة الاستئناف، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة جاء لأمرين، أولهما هو أن جميع القضايا الجنائية في محافظتي القاهرة والجيزة وهي بعشرات الآلاف سنويا، كانت تصب في دار القضاء العالي بإدارة تسمى "النسخ".

وتابع المصدر أن هذه الإدارة كانت مختصة بتصوير القضايا وتسليمها إلى المحكمة المقرر لها نظر القضية وكذلك إلى هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضايا، وهو الأمر الذي كان يحدث بسببه تكدس كبير في الإدارة، باعتبارها المكان الوحيد الذي كان مختص بتصوير القضايا وتجهيزها، ومن ثم وجد أن التوزيع سيقلل من هذا التكدس.

وثانيهما هو خطوة لتفريغ العمل بدار القضاء العالي تمهيدا للخطة المقررة بتوزيع كافة الأعمال القضائية المتواجدة في المبنى في أماكن أخرى خصصت لها في المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.