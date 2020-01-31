مصر | اختناق.. النيابة تكشف ملابسات مصرع 5 عمال بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختناق.. النيابة تكشف ملابسات مصرع 5 عمال بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على ٥ جثث عمال داخل عقار للاسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بأكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن العمال من محافظة سوهاج وهم عمال نظافة في عقدهم الثاني من العمر، وأنهم قاموا بإشعال نيران للتدفئة وخلدوا إلى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الأكسجين، وأصيبوا جميعا بالاختناق ولقوا مصرعهم.