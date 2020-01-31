مصر | اختناق.. النيابة تكشف ملابسات مصرع 5 عمال بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختناق.. النيابة تكشف ملابسات مصرع 5 عمال بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على ٥ جثث عمال داخل عقار للاسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بأكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن العمال من محافظة سوهاج وهم عمال نظافة في عقدهم الثاني من العمر، وأنهم قاموا بإشعال نيران للتدفئة وخلدوا إلى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الأكسجين، وأصيبوا جميعا بالاختناق ولقوا مصرعهم.
البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل عقار تحت الإنشاء بالجيزة.
وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.