مصر | نشرة حوادث الخليج 365: العثور على صحفية مشنوقة بالمعادي و5 جثث بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: العثور على صحفية مشنوقة بالمعادي و5 جثث بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية بالجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل شقة سكنية بعقار تحت الإنشاء بالجيزة.

للمزيد هنا مصدر يكشف تفاصيل مصرع "خالد بشارة"

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن السبب الرئيسي في وفاة المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم على الطريق الدائري بالهرم، مؤكدًا أن السرعة الزائدة سبب الحادث الذي أودى بحياته.

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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

صدق اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

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النيابة تحقق في ضبط سيدة تمارس الجنس على "فيسبوك" بالدقي

تباشر نيابة الدقي، شمال الجيزة، التحقيق، في سقوط سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقطاب زبائن بغرض ممارسة الجنس، عارضة صورها، بمقابل ٣٠٠٠ في الساعة.

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عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل العثور على صحفية مشنوقة بالمعادي

كشفت تحقيقات نيابة المعادي، عن تفاصيل واقعة العثور على الصحفية رحاب بدر، مشنوقة داخل شقتها السكنية بدائرة المعادي.

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