شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستقبل وفدًا أردنيًا للاطلاع على تجربة مصر في الحماية والرعاية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين للاطلاع على التجربة المصرية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

واستعرضت زيارة الوفد الأردني الشقيق عدد من البرامج التي تنفذها الوزارة في مجالات رعاية الطفولة والحضانات ومنظومة الاسر البديلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

هذا وكان في استقبال الوفد الاردنى بمقر ديوان عام الوزارة وفدا من مسئولي التضامن الاجتماعي الذين قاموا باستعراض سياسات واستراتيجيات عمل الوزارة والتي تأتى في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة سعي الوزارة الحثيث لتطوير منظومة الاسر البديلة والتي تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والاسر الكافلة لهم كما استعرض الشروط الواجب توافرها في الاسر الراغبة في رعاية طفل بنظام الاسر البديلة وخطوات واجراءات الكفالة وما شهدته المنظومة من انجازت كان من اهمها اتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن للاسر البديلة برقم 19828 وكذلك انشاء قاعدة بيانات للاسر البديلة والاطفال المكفولين واعداد الدليل الارشادى لمنظومة الاسر البديلة والتعديلات التي تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والمأمول تحقيقه في منظومة الاسر البديلة ولعل ابرزها اعداد مشروع قانون جديد للاسر الكافلة.

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وعن برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة قدمت دينا عبدالوهاب مستشار الوزيرة لتنمية الطفولة المبكرة عرضا عن البرنامج الذي ياتى في اطار مكون بناء الانسان المصري ويستهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة المرحلة العمرية من صفر إلى اربع سنوات وينفذ بتمويل 250 مليون جنيه.

وأشارت عبدالوهاب إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات رعائية وتربوية وصحية وتعليمة بجودة عالية عبر 4 مكونات للبرنامج وهى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة والمكون الثانى تنمية البيئة المحيطة بالطفل وتوفير مناخ داعم للابداع والتطور بشكل سليم خاصة انها مرحلة هامة لتنمية روح الابداع والابتكار والمكون الثالث التوسع في عدد الحضانات وتوزيعها توزيعا متناسبا مع الاحتياجات والمتطلبات والمكون الرابع مناخ داعم للتوسع في خدمات الطفولة المبكرة ومراجعة اللوائح والقوانيين الخاصة بانشاء الحضانات.

وأكد أن برنامج تنمية الطفولة المبكرة يعد أحد أهم البرامج التي تلقى الاهتمام من الوزارة وهناك عمل دؤوب في تنفيذ البرنامج وفق أعلى مستويات ومعايير البرامج التي تستهدف الطفولة المبكرة في العالم سواء من حيث جودة المناهج ومعايير جودة الحضانات والاهتمام بتطوير دور الميسرة ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم حاليا لعمل منهج متكامل لهذه الفئة العمرية وشهد اليوم الاول لزيارة الوفد الاردنى زيارة حضانة بالاسمرات كنموذج للحضانات التي تم تطويرها وتم مناقشة مع أعضاء الوفد شراكة وزارة التضامن مع المجتمع الأهلي في تنفيذ مشاريع الطفولة المبكرة وتدريب للميسرات ونشر الوعي الأسري بأهم خصائص المرحلة العمرية دون الرابعة.

وعن مجالات عمل المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع ودورها استعرض اللواء عبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الامناء ميادين التنمية المختلفة لعمل المؤسسة التي تستهدف دعم الاسرة مثل الاسر المنتجة والتأهيل والتدريب المهنى ورعاية الشباب والحفاظ على الصناعات والحرف التراثية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذهنياً وغيرها وقدم محمد رشوان مدير برامج التمويل عرضا عن القروض ودور المؤسسة في التمويل متناهى الصغر والتسويق والمعارض ومشروع قرية واحدة منتج واحد وبرنامج الحد من الفقر.

كما قدم خالد عبدالمحسن مدير عام الجمعيات شرحا حول قانون تنظيم العمل الاهلى الجديد لسنة 2019 كما استعرضت منال حنفى رئيس الادارة المركزية للرعاية برامج الوزارة في مجال رعاية المرأة والمشروعات والخدمات المقدمة نحو تمكين المراة اقتصاديا وعلى هامش الزيارة قام الوفد بتفقد المعرض الدائم للأسر المنتجة بالوزارة حيث اشادوا بجودة المعروضات والتصميمات المبتكرة كما قام الوفد الاردنى بعدد من الزيارات لمنظمات المجتمع المدنى للوقوف على الأنشطة الخاصة بها.